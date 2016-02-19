Гройсман: Сьогоднішня політична криза не вирішиться за тиждень

Про це сказав голова Верховної Ради Володимир Гройсман в інтерв’ю телеканалу «Рада».

Він зазначив, що хотів би такого швидкого вирішення питання, але «криза не полягає в тому, щоб між собою домовились політики, хто на яких посадах перебуватиме».

«Має бути чіткий об’єднаний план, який є достатньо спільним з точки зору виведення із кризи країни, і цей план має об’єднати політичні сили для того, щоб припинити ті негативні процеси, які є в нашій країні. Тому - об’єднуючий антикризовий план, який ми маємо напрацювати спільно. А далі ми маємо визначитися, хто візьме на себе відповідальність - який прем’єр-міністр, які міністри, який формат коаліції - за реалізацію цього плану», - наголосив Гройсман.

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За його словами, має бути чітко розписано, що конкретно має бути зроблено кожного місяця в кожній сфері життя з питань, що турбують людей.

Голова ВР висловив переконання, що формуючи такий спільний план, «формуючи відповідальну команду реалізації цього плану при діалозі із суспільством і чіткій підзвітності суспільству, дасть можливість вийти з цієї кризи».

«Скільки це займе часу? Тиждень або більше? Я думаю, що всім очевидно - більше ніж тиждень, і найголовніше, щоб ми стали на шлях, який дозволить нам витягнути з цієї прірви країну», - заявив Гройсман.

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