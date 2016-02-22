Семенченко поки не підтверджує своєї участі у виборах мера Кривого Рогу

Семен Семенченко поки не підтвердив своєї участі у перевиборах міського голови Кривого Рогу, які заплановано на 27 березня. Про це повідомляє громадська організація "Опора".

Читайте також"Самопоміч" запропонувала свою кандидатуру на виборах мера Кривого Рогу

На віче у Кривому Розі "Самопоміч" так і не оголосила свого кандидата. Семен Семенченко має намір провести кілька нарад в партійному осередку, щоб остаточно визначитись з кандидатурою.

Уже з понеділка 22 лютого можна буде офіційно реєструвати кандидатів на посаду мера.

Як повідомляв УНІАН, Криворізький міськвиборчком за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада 2015 р., оголосив переможцем представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула. За інформацією, розміщеною на сайті ЦВК, він отримав 89 209 тис. голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88,457 тис. голосів (48,83%).

Кандидат від "Самопомочі" заявив про фальсифікації та оскаржував оголошені результати виборів в судах. Однак суди відхилили його позови.

23 грудня Верховна Рада ухвалила закон про проведення 27 березня 2016 року позачергових виборів Криворізького міського голови.

30 січня президент Петро Порошенко підписав закон про позачергові вибори Криворізького міського голови.