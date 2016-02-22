Путін не відмовився від плану дезінтеграції України та встановлення контролю над нею – розвідка
12:50, 22 лютого 2016Політика
1427 0
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький наголошує, що президент РФ Володимир Путін не відмовився від плану дезінтеграції України та встановлення контролю над нею.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.
Читайте такожУ Росії знову згадали про "народ Донбасу" і відмовилися говорити про повернення контролю над кордоном
"Режим Путіна не відмовляється від своїх цілей щодо нашої держави, які на сьогоднішній день включають дезінтеграцію України, встановлення російського контролю над нашою державою і відновлення проросійської влади в Україні", - наголосив Скібіцький.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter