Путін не відмовився від плану дезінтеграції України та встановлення контролю над нею – розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

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"Режим Путіна не відмовляється від своїх цілей щодо нашої держави, які на сьогоднішній день включають дезінтеграцію України, встановлення російського контролю над нашою державою і відновлення проросійської влади в Україні", - наголосив Скібіцький.