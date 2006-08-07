Президент вибрався на відпочинок

Президент Віктор Ющенко відправився на відпочинок у Крим.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомила прес-служба президента.

У Криму Ющенко відпочиває в офіційній резиденції і повернеться до Києва, ймовірно, напередодні Дня Незалежності.

У той же час у прес-службі не змогли уточнити, чи поїхав президент на відпочинок разом зі своєю родиною чи сам.