Президент вибрався на відпочинок
10:38, 07 серпня 2006Політика
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До Києва Ющенко повернеться напередодні Дня Незалежності
Президент Віктор Ющенко відправився на відпочинок у Крим.
Про це в коментарі "Українській правді" повідомила прес-служба президента.
У Криму Ющенко відпочиває в офіційній резиденції і повернеться до Києва, ймовірно, напередодні Дня Незалежності.
У той же час у прес-службі не змогли уточнити, чи поїхав президент на відпочинок разом зі своєю родиною чи сам.
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