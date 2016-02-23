Клімкін обговорив з главами МЗС Франції та Німеччини шляхи посилення міжнародної присутності на Донбасі
10:06, 23 лютого 2016Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з главами МЗС Франції та Німеччини шляхи посилення міжнародної присутності на Донбасі для того, щоб досягти безпеки у період підготовки до виборів.
Глави МЗС обговорили шляхи посилення міжнародної присутності на Донбасі / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін повідомив сьогодні на спільному брифінгу з главами МЗС Франції та Німеччини Жан-Марком Еро та Франком-Вальтером Штайнмаєром сьогодні у Києві.
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"Звичайно (ми обговорили – УНІАН) яким чином досягти безпеки у період підготовки до виборів. Яким чином можна посилити міжнародну присутність, міжнародний компонент з тим, щоб зробити підготовку до виборів дійсно безпечною", - заявив він.
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