Клімкін обговорив з главами МЗС Франції та Німеччини шляхи посилення міжнародної присутності на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін повідомив сьогодні на спільному брифінгу з главами МЗС Франції та Німеччини Жан-Марком Еро та Франком-Вальтером Штайнмаєром сьогодні у Києві.

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"Звичайно (ми обговорили – УНІАН) яким чином досягти безпеки у період підготовки до виборів. Яким чином можна посилити міжнародну присутність, міжнародний компонент з тим, щоб зробити підготовку до виборів дійсно безпечною", - заявив він.