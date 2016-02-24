Садовий розповів про дзвінок Порошенка напередодні голосування за відставку прем'єра

Він зазначив, що Порошенко дзвонив йому особисто, передає "Сегодня".

"Ми до останнього сподівалися, що президент і парламент усвідомлюють свою персональну відповідальність за ситуацію в країні. Звичайно, каталізатором процесу стало голосування за відставку уряду. Президент особисто мені дзвонив і говорив: "Я прийняв рішення. Яценюк повинен піти, Шокін повинен піти", - розповідає Садовий.

Читайте такожЯценюк сподівається на "укріплення" коаліції колишніми її членами

При цьому мер Львова уточнив, що глава держави телефонував йому 16 лютого, висловлював співчуття у зв'язку зі смертю батька.

"Коли я потім в кінці дня взяв роздруківку і подивився, хто і як голосував, то мені стало трохи боляче. Тому що найцінніше, що можна мати на дуже великій посаді, – це повага. І коли вона починає зникати, дуже складно", - підсумував Садовий.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада не прийняла резолюцію про недовіру Кабміну і, відповідно, не відправила Арсенія Яценюка у відставку. Результати парламентського голосування з цього питання: "за" 194, "проти" 2, "утрималися" 12, "не голосували" 28 із 236 зареєстрованих депутатів.