У понеділок БЮТ приведе до присяги нового нардепа. Замість Рибакова?

У вівторок, 8 липня, до присяги буде приведений новий народний депутат від БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, відповідаючи на запитання, чи зайде до сесійної зали ВР член фракції БЮТ Ігор РИБАКОВ. "У вівторок до присяги буде приведений новий депутат", - відзначив КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід з коаліції.

30 червня з`їзд БЮТ позбавив народного депутата І.РИБАКОВА депутатського мандата .

При цьому сам І.РИБАКОВ заявив, що не збирається виходити з фракції БЮТ.

В той же час вчора глава ЦВК Володимир ШАПОВАЛ заявив про те, що жодних документів із цього приводу до ЦВК не надходило.

Нагадаємо, що згідно з законодавством України приведенню до присяги народного депутата у ВР у обов`язковому порядку повинне передувати рішення ЦВК про визнання нового нардепа обраним за списком політсили.