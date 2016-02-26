Між ВР і Конгресом США створять постійно діючу робочу групу

10:37, 26 лютого 2016
Політика
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Між Верховною Радою України та Конгресом США буде створено спільну постійно діючу робочу групу.

Конгресс США на Капитолийском холме в Вашингтоне / ru.wikipedia.org

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це заявив перший заступник голови ВР Андрій Парубій за результатами зустрічі в США з лідерами парламентської групи дружби США з Україною конгресменами Марсі Каптур і Сандором Левіним.

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Конгресмени висловили сподівання, що Україна зможе подолати політичну нестабільність, і запевнили, що США залишаються великими друзями України.

Сторони також обговорили створення спільної постійно діючої робочої групи між Верховною Радою і Конгресом.

Крім того, Парубій виступив на Конференції американо-українського діалогу з питань безпеки в Раді міжнародних відносин США з доповіддю "Гібридна війна в Україні". Він наголосив на необхідності продовження санкцій проти Росії як найбільш ефективного інструмента стримування президента РФ Володимира Путіна. За словами Парубія, США в цьому процесі повинні відігравати лідируючу роль.

У конференції також взяв участь заступник міністра оборони США доктор Майкл Карпентер. За словами Парубія, Карпентер запевнив, що «підтримка США України буде лише посилюватися».

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