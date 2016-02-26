Порошенко очікує від Кабміну плану-графіку захисту інтересів України в міжнародних судах

Президент Петро Порошенко очікує від уряду детального плану-графіка захисту національних інтересів України в міжнародних судах та притягнення країни-агресора до відповідальності.

Про це йдеться у зверненні глави держави з нагоди другої річниці початку спротиву російській окупації Криму.

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«Від Кабінету міністрів очікую детального плану-графіка захисту національних інтересів України в міжнародних судах, притягнення держави-агресора до відповідальності перед Україною як державою та українськими приватними компаніями», - заявив Порошенко.

«Крім того, вимагаю від уряду внести на розгляд РНБОУ і питання щодо тимчасового режиму спеціального митного захисту вздовж лінії адміністративного кордону Херсонської області та АРК, а також енергетичну стратегію щодо Криму», - додав президент.