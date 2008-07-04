Ющенко розписав для Тимошенко, як готуватися до візиту Ангели Маркель

Указ розміщено на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив План заходів з підготовки робочого візиту в Україну Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели МЕРКЕЛЬ. Про це йдеться в указі, розміщеному на офіційному сайті глави держави. В.ЮЩЕНКО також доручив Кабінету міністрів України забезпечити виконання зазначеного плану. Як повідомляв УНІАН, візит А.МЕРКЕЛЬ в Україну заплановано на 21 липня.

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