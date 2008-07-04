Ющенко розписав для Тимошенко, як готуватися до візиту Ангели Маркель

20:21, 04 липня 2008
Політика
897 0

Указ розміщено на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив План заходів з підготовки робочого візиту в Україну Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели МЕРКЕЛЬ.

Про це йдеться в указі, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

В.ЮЩЕНКО також доручив Кабінету міністрів України забезпечити виконання зазначеного плану.

Як повідомляв УНІАН, візит А.МЕРКЕЛЬ в Україну заплановано на 21 липня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter