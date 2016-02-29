Австралійцям і новозеландцям хочуть дозволити літати в Україну без віз

Міністерство закордонних справ України пропонує запровадити безвізовий режим поїздок для громадян Австралії та Нової Зеландії.

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Андрій Сибіга під час Facebook-конференції. «На розгляд керівництва держави внесено пропозиції щодо запровадження безвізового режиму поїздок для громадян Австралії та Нової Зеландії», - зазначив він. Читайте такожУ Єврокомісії відреагували на повідомлення ЗМІ про рішення відкласти скасування віз для українців Також, за словами Сибіги, ведеться переговорний процес щодо взаємного спрощення візового режиму із Сінгапуром.

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