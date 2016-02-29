Австралійцям і новозеландцям хочуть дозволити літати в Україну без віз
16:41, 29 лютого 2016Політика
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Міністерство закордонних справ України пропонує запровадити безвізовий режим поїздок для громадян Австралії та Нової Зеландії.
МЗС пропонує запровадити безвізовий режим для Австралії та Нової Зеландії / Facebook МИД
Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Андрій Сибіга під час Facebook-конференції.
«На розгляд керівництва держави внесено пропозиції щодо запровадження безвізового режиму поїздок для громадян Австралії та Нової Зеландії», - зазначив він.
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Також, за словами Сибіги, ведеться переговорний процес щодо взаємного спрощення візового режиму із Сінгапуром.
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