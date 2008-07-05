Дубина хоче допустити Газпром до Чорноморського шельфу

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА пропонує укласти договір про спільну розробку Чорноморського шельфу України з російським «Газпромом».

Про це він заявив в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (№25 (704) 5-11 липня 2008 р.).

«Я б запропонував укласти договір про спільну розробку Чорноморського шельфу України з «Газпромом» і договір про спільну розробку газових родовищ на території Російської Федерації. Ми з ними - там, вони з нами - тут», - сказав О.ДУБИНА.

«Ми готові з ними розробляти українські родовища на шельфі і віддавати їм нафту в обмін на газ, який нам більше цікавий, - уточнив він. - Хай «Газпром» на умовах УРП (угоди про розділ продукції) забирає собі видобуту на шельфі нафту, а ми - на умовах УРП заберемо видобутий спільно газ».

На думку О.ДУБИНИ, українську сторону в такому договорі повинен представляти виключно «Нафтогаз України».

При цьому О.ДУБИНА зазначив, що видобування нафти в Україні «Нафтогазу» на сьогодні не вигідне.

«Сьогодні в Україні вся нафта - комерційна. А видобувати нафту, не знаючи, де її перероблятимеш, і при цьому таку оподатковану митами, якщо надумаєшся її експортувати, - собі дорожче. У наших умовах для НАК це не бізнес. Тому я й кажу про газ», - пояснив він.

Сьогоднішню ситуацію навколо української ділянки чорноморського шельфу О.ДУБИНА назвав «дуже заполітизованою».

«Але в результаті всього залишається проблема: мало де в світі таку величезну територію шельфу (майже 13 тис. квадратних кілометрів) віддають в одні руки, тобто одній компанії. Та пробачать мене політики, але, по суті, ситуація виглядає так: ми продали великому спекулянту дуже великий шматок», - зазначив він.