Тимошенко: зауваження Президента до бюджету враховані

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Кабінет міністрів затвердив зміни до держбюджету-2008 з урахуванням зауважень Президента України по макропоказниках.

Про це вона заявила в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю.

«По макропоказниках ми врахували все, що треба було в тих рамках, в яких ми можемо врахувати», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Кабмін затвердив законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік, а також вирішив направити його у Верховну Раду .

Крім того, за словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, уряд змінив деякі макроекономічні показники, зокрема, збільшив прогноз інфляції за підсумками року з 15,3 до 15,9%.

Інших змін, внесених урядом в законопроект, він не назвав.

Разом з тим міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК зауважив, що до документа ще є достатньо багато пропозицій, які будуть розглянуті Міністерством фінансів в робочому порядку.

Керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ висловив сподівання, що документ буде допрацьовано з урахуванням зауважень Президента, а також пропозицій, висловлених сьогодні міністрами в ході засідання уряду.

Він також має надію, що при доопрацюванні змін бюджету будуть враховані і результати наради, яку Президент планує провести з цього питання у понеділок, 7 липня.