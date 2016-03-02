Франція підтвердила невизнання анексії Криму, незважаючи на позицію мера Ніцци

Про це йдеться у повідомленні посольства Франції в Україні з посиланням на брифінг прес-секретаря МЗС Франції.

Зокрема, речника французького зовнішньополітичного відомства попросили прокоментувати заяву представника регіонального уряду Франції Крістіана Естрозі (голова ради регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег, голова метрополії Ніцца-Лазурний берег), який вважає Ялту частиною Російської Федерації.

"Позиція Франції чітка і послідовна: спільно з Європейським союзом і міжнародною спільнотою, Франція не визнає незаконну анексію Криму. За цю ініціативу місцевого обранця жодним чином не несе відповідальність французький уряд", - наголосили в МЗС Франції.

Крім того, ситуацію прокоментувала телеканалу "112 Україна" прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца.

"Ми обурені повідомленням про прийом мером міста Ніцца так званого "мера Ялти" тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Наше посольство вже направило листа з обуренням меру Ніцци, і направлена відповідна нота французькій стороні. Буквально тільки що французька сторона висловилася дуже чітко на брифінгу, зазначивши, що позиція Франції чітка і послідовна: разом з Європейським Союзом Франція не визнає незаконну анексію Криму. Ініціатива місцевого представника влади не відображає позицію французького уряду", - заявила вона.

За словами речника МЗС, Україна вдячна французькій стороні за таку позицію.

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Також Беца висловила сподівання, що керівництво Ніцци буде спиратися на міжнародне право і всі акти, які підтверджують суверенітет і територіальну цілісність України, і буде дотримуватися позиції керівництва Франції.

Нагадаємо, раніше мер Ніцци Крістіан Естрозі прийняв делегацію з окупованої Ялти і підписав з її самозваним "керівництвом" в присутності посла Росії лист про наміри відновити побратимські отношенеия між двома містами. У повідомленні на сайті Естрозі російська приналежність Ялти вказана однозначно.