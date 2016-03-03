Посол України у Великобританії вручила вірчі грамоти королеві Єлизаветі (фото)

Як повідомляє посольство України у Великобританії, офіційна церемонія вручення вірчих грамот відбулася у Букінгемському палаці.

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"До Букінгемського палацу посла супроводжував маршал дипломатичного корпусу на державній кареті. Під час церемонії Наталія Галібаренко вручила вірчі грамоти королеві, яка акредитувала її послом України у Великобританії. Посол подякувала її величності королеві за аудієнцію і висловила слова вдячності за солідарність та підтримку України з боку Великобританії", - йдеться у повідомленні.

Український дипломат висловила наміри продовжувати розвиток дружніх відносин між обома країнами.

Королева Єлизавета передала найкращі вітання президенту Петру Порошенко та народу України.

Під час урочистого прийняття український посол особливо відзначила незмінну позицію Великобританії щодо підтримки територіальної цілісності України та наголосила, що Україна залишається надійним партнером Британії на міжнародній арені.