Наразі не існує окремого законопроекту щодо проведення виборів на окупованому Донбасі - нардеп

Про це в ефірі "5 каналу" заявив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Костянтин Усов.

Він зазначив, що наразі немає ні риби, ні чернетки цього проекти.

"Я з острахом думаю про те, у якому він вигляді з'явиться, які положення, пункти, норми він міститиме, бо в "Блоці Петра Порошенка" Мінський процес сприймається як безальтернативний. Але ми вважали до всіх цих заяв наших європейських колег, що невід'ємною частиною мінського процесу є проведення там виборів відповідно до того законодавства, яке існує на всій території України", – заявив Усов.

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