РФ лишає за собою право відповісти на продовження санкцій з боку США - МЗС Росії

Про це йдеться у коментарі департаменту інформації і друку МЗС РФ, розміщеному на офіційному сайті міністерства.

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«Вашингтону пора усвідомити безперспективність його санкційної політики і небезпеки всього курсу на конфронтацію з Росією. Зі свого боку залишаємо за собою право на заходи у відповідь, які вважатимемо такими, що відповідають російським інтересам»,- йдеться у коментарі.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама продовжив дію санкцій проти Росії через події в Україні.

Опублікований Білим домом документ зберігає режим «надзвичайного стану», упроваджений у зв'язку зі спробами Росії підірвати демократичні процеси в Україні, порушити її суверенітет і територіальну цілісність.