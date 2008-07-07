Тимошенко просить запам'ятати інфляцію в червні

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що за червень показник інфляції в Україні в 2,5 разу менше від аналогічного показника минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в ході презентації змін і доповнень до бюджету 2008 року, що проходить сьогодні в "Українському домі".

«Мінімум в два з половиною разу нижче показник інфляції, ніж це було в червні минулого року. Запам`ятайте цю цифру – червень нашого 2008 року до червня минулого року. У червні інфляція в два з половиною разу за всіма статистичними показниками нижче», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Це, за її словами, свідчить про те, що уряд зупинив такий процес, як інфляція, і дає підстави сподіватися вийти на оптимістичний показник інфляції за підсумками року в два з половиною разу.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в червні 2007 року становила 2,2%. Інфляція за підсумками 2007 року становила 16,6%.