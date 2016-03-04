У НФ заявили, що голосуватимуть за погоджену з ЄС редакцію закону про електронні декларації

Фракція “Народний фронт” підтримає законопроект про електронні декларації в редакції, яка погоджена з Євросоюзом, наголосив Голова фракції Максим Бурбак в ефірі «Еспресо TV» в четвер.

“Ставляться технічні вимоги щодо закону про електронні декларації. Хочу сказати, що “Народний фронт” буде голосувати за редакцію, погоджену з ЄС. Жодні перепони і дискомфорт українських чиновників стосовно декларування їхніх статків не можуть стати на заваді безвізовому режиму для всіх українців”, - підкреслив Максим Бурбак.

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Він також припустив, що від моменту ухвалення рішення про безвізовий режим до його впровадження знадобиться близько 6-ти місяців - для врегулювання технічних моментів.

Також Максим Бурбак заперечив коментарі деяких українських політиків про те, що Європа “стомилась від України”.

“Президент Європарламенту Мартін Шульц запевнив нас, що Європа не втомилася від України. Вимога одна – продовжувати реформи. Європейці звернулися до нас: будь-ласка вгамуйте політичні пристрасті, переступіть через особисті амбіції і все ж таки працюйте на Україну”, - відзначив Максим Бурбак.