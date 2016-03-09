Україна вживає всіх заходів для міжнародного тиску на Росію з метою звільнення Савченко - Порошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час спілкування з представниками української та кримськотатарської громад в Анкарі.

За словами президента, «сьогодні у російському Донецьку відбувається фарс у вигляді незаконного судилища над українським воїном, офіцером Збройних сил України Надією Савченко».

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«Брутально порушуючи всі міжнародні права, без жодних звинувачень вже майже два роки українського героя тримають за гратами. За останні дні ми вжили всіх можливих заходів для того, щоб забезпечити міжнародний тиск на Росію з боку Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, інших держав-партнерів України, вимагаючи негайного, без будь-яких умов, звільнення Надії Савченко з в’язниці і повернення її в Україну», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня. Льотчиця заявила, що продовжить сухе голодування, оскільки вона вимагала від російського «правосуддя» оголосити вирок впродовж семи днів.

Водночас стан здоров'я Савченко, яка 4 березня розпочала сухе голодування, різко погіршився.

Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають обвинувачення й заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії. Однак російський суд не взяв до уваги доказів непричетності Савченко.