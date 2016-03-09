В Раді вимагають судити причетних до розправи над Савченко

Держава має активно захищати своїх громадян і порушити кримінальні справи проти осіб, які викрали Надію Савченко і влаштували над нею судилище, повідомляє сайт "Народного фронту" з посиланням на заяву нардепа Георгія Логвинського.

"Дії, які сьогодні застосовуються російською владою щодо Надії Савченко, носять явний кримінально-правовий характер. Зокрема, це ст.146 КК України – "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини", - зазначив він.

Народний депутат наголосив, що Надію Савченко фактично викрали, і сьогодні російські суди та прокурори здійснюють незаконні дії і порушують її право на свободу.

"Тому я вже сьогодні звернувся в прокуратуру з вимогою відкрити кримінальне провадження з цього факту та скласти список для притягнення до відповідальності осіб, які беруть участь у цьому ганебному судилищі нашого громадянина Надії Савченко", – додав представник партії.

"Згідно законодавства України, покарання за злочин передбачає ув’язнення терміном від 5 до 10 років", – сказав він.

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"Ми будемо притягувати всіх цих осіб до відповідальності, щоб російські найманці, які виконують волю свого шефа, усвідомлювали, що їхні дії не залишаться безкарними, і рано чи пізно світова спільнота притягне їх до відповідальності за злочинну діяльність", – резюмував народний депутат.