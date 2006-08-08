Частина ”Нашої України” заявляє, що не увійде до широкої коаліції

Партія „Християнсько-демократичний союз” заявляє, що не увійде до широкої коаліції, членами якої будуть представники Комуністичної та Соціалістичної партій України.

Про це йдеться у заяві ХДС, переданій УНІАН.

Партія „Християнсько-Демократичний Союз”, як член блоку „Наша Україна” з моменту його заснування у 2001 році, у зв’язку з останніми подіями в політичному житті країни (результатом яких стало призначення Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра України), заявляє про своє категоричне ідеологічне несприйняття Комуністичної партії України та Соціалістичної партії України як можливих партнерів по широкій коаліції.

Християнські демократи не можуть бути разом із комуністами з принципових ідеологічних міркувань, а зрадницька позиція соціалістів, яка призвела до розвалу демократичної коаліції, закриває шлях до співпраці між нашими політичними силами.

Депутати Верховної Ради від Християнсько-демократичного союзу не ввійдуть до широкої коаліції, членами якої будуть представники КПУ і СПУ.

Християнсько-демократичний союз надалі активно працюватиме над консолідацією усіх здорових, демократичних сил України.

Водночас ХДС підтримуватиме ініціативи Президента України Віктора ЮЩЕНКА, спрямовані на розвиток демократії, державності та втілення курсу на євроінтеграцію.

Як відомо, ХДС входить до блоку політичних партій “Наша Україна”.