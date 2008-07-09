Тимошенко звинувачує Верховну Раду у саботажі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Верховна Рада саботує ухвалення змін до державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Уряд усіма можливими зусиллями закрив усі тіньові схеми і зробив так, щоб чітко й динамічно росла економіка. Ми для країни додатково знайшли 30,4 млрд. грн. для аграріїв, для шахтарів, для будівельників доріг, для суднобудівників, для пенсіонерів, для ветеранів, для інвалідів, для всіх, хто працює в бюджетній сфері, ми знайшли ці гроші і хочемо їх віддати країні. Але, на жаль, у Верховній Раді саботується цей процес і не надається можливість поставити на голосування проект закону про доповнення до державного бюджету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр нагадала, що напередодні аграрії України звернулися до парламенту з проханням про невідкладний розгляд законопроекту про внесення змін і доповнень до закону України про держбюджет на 2008 рік.

За її словами, сьогодні з аналогічним закликом до парламенту звернулися шахтарі, профспілки, керівники великих підприємств.

«Вони звертаються сьогодні до Партії регіонів, до комуністів і Блоку Литвина і говорять: якщо ви хочете добра, дайте додаткові гроші галузям і людям. І ми подивимося, як вони на це реагують», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.