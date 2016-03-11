Між НАБУ та ГПУ виникли розбіжності в тлумаченні кримінально-процесуального законодавства

Про це повідомляє прес-служба НАБУ у відповідь на заяву, розповсюджену Генеральною прокуратурою України у четвер, 10 березня, щодо невідповідності практики витребування кримінальних проваджень від ГПУ для подальшого розслідування в НАБУ.

Зокрема зазначається, що НАБУ має право витребовувати від інших правоохоронних органів оперативно-розшукові справи та кримінальні провадження, що стосуються кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро.

"Згідно пункту 2 ч. 1 ст. 17 Закону "Про Національне антикорупційне бюро України", НАБУ має право за рішенням Директора Національного бюро, погодженим з Антикорупційним прокурором, витребовувати від інших правоохоронних органів оперативно-розшукові справи та кримінальні провадження, що стосуються кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та інших кримінальних правопорушень, які не відносяться до його підслідності, але можуть бути використані з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності", - йдеться в повідомленні.

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Водночас в НАБУ повідомили, що згідно із ч. 2 ст. 1 Кримінального Процесуального Кодексу України, "кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України".

"Таким чином, ст. 17 Закону про НАБУ є частиною кримінально-процесуального законодавства, а відтак – законною підставою для витребування проваджень згідно визначеної у ній процедури", - наголосили в антикорупційному бюро.

"Я закликаю колег із ГПУ припинити обмін тлумаченнями норм законодавства, які насправді не допускають подвійного тлумачення, та просто виконувати пряму норму Закону, як це роблять інші правоохоронні органи. Не варто витрачати дорогоцінний час на казуїстику, коли необхідні конкретні рішучі кроки з подолання та протидії корупції", - зауважив директор НАБУ Артем Ситник.

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Як повідомляв УНІАН, Артем Ситник заявив, що НАБУ витребувало у Генпрокуратури близько десяти справ, однак так і не отримало необхідні матеріали. "Я виніс всі ці рішення, згідно з процедурою узгодив їх з антикорупційним прокурором, але вони не виконуються", - розповів Ситник.

Ситник наголосив, що незважаючи на прийняту норму закону, згідно з якою всі справи, які були відкриті до початку діяльності НАБУ, залишаються у Генпрокуратури, у бюро є повноваження у випадку необхідності витребувати їх у ГПУ.