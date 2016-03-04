В Антикорупційному бюро поскаржилися, що Генпрокуратура їх ігнорує

Про це заявив глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає DT.UA.

"Ми витребували у Генпрокуратури близько десяти справ. В тому числі щодо заступника глави СБУ Рівненської області, який був затриманий за фактом дачі хабара, пов'язаного зі справою про незаконний видобуток бурштину. Я виніс всі ці рішення, згідно з процедурою узгодив їх з антикорупційним прокурором, але вони не виконуються", - розповів Ситник.

Також, за його словами, у розпорядженні ГПУ є масив даних щодо депутата від "Народного фронту" Миколи Мартиненка, яких не вистачає НАБУ для проведення розслідування. Разом з тим, аналітики бюро одночасно з Генпрокуратурою займаються справою "рюкзаків Авакова".

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"Зараз ми готуємо матеріали на витребування і цієї справи у Генпрокуратури. Однак з іншими органами у нас дійсно немає таких проблем. Наприклад, ми порушили справу за Кіотським протоколом, знаючи, що розслідування ведуть поліція і фіскальна служба. За нашим запитом всі матеріали були оперативно передані і ми змогли об'єднати справи в одне провадження. В результаті НАБУ практично завершило розслідування. На жаль, Генпрокуратура нас продовжує ігнорувати", - додав Ситник.

Голова НАБУ також зазначив, що звернення писалися не один раз, проте ніяких офіційних відповідей не отримали. "Ще трохи почекаємо і будемо звертатися по допомогу до парламенту. Для того, щоб створити такий механізм", - сказав він.

Водночас Ситник наголосив, що незважаючи на прийняту норму закону, згідно з якою всі справи, які були відкриті до початку діяльності НАБУ, залишаються у Генпрокуратури, у бюро є повноваження у випадку необхідності витребувати їх у ГПУ.

Раніше Касько заявляв, що прокурори живуть, як в останній день, після Євромайдану нічого не змінилося.

Раніше Ситник заявляв, що близько 20 тисяч чиновників потенційно перебувають у зоні інтересів Національного антикорупційного бюро України, при цьому особлива увага - до суддів.