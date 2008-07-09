Ющенко погрожує ветувати зміни до бюджету, якщо Рада їх ухвалить

Президент України Віктор Ющенко критично оцінює внесений урядом проект змін до Державного бюджету-2008. Про це він заявив під час українсько-мальтійського бізнес-форуму. «Мене не влаштовують зміни до бюджету 2008 року, не влаштовує багато речей, які пробують привнести у зміни до цього документа. Жити політикою популізму, підігрівати інфляцію слабкою бюджетною політикою – це непродумана робота влади», – сказав Глава держави, закликавши відмовитися від такого типу політики.

Віктор Ющенко нагадав про необхідність через зміни до бюджету компенсувати найбільш вразливим верствам населення втрати, спричинені інфляцією. Президент нагадав, що за 6 місяців інфляція склала 15,5 %. Глава держави поставив завдання довести цей показник до однозначного числа. «Ця надмета повинна бути для будь-якого уряду, для будь-якої влади», – цитує слова Президента прес-служба голови держави.

На думку Президента, окрім посилення захисту найуразливіших верств населення, зміни повинні передбачати спрямування додаткових коштів на розвиток економіки і покриття дефіциту бюджету. «Решту ми направляємо на покриття дефіциту бюджету і програми розвитку».

Також Глава держави нагадав про своє право ветувати прийняті Верховною Радою закони. «Принаймні у мене є право на вето таких непродуктивних змін і доповнень до бюджету, і я його використаю», – сказав Президент України, висловивши сподівання, що у парламенті відбудеться професійна дискусія щодо змін до головного фінансового документа країни.