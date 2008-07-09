Підтримка НУ-НС закону Ющенка стане порушенням коаліційної угоди?

Фракція БЮТ сумнівається у можливості продовження поточної сесії Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам заявив заступник лідера фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ, коментуючи заклик Президента України Віктора ЮЩЕНКА до ВР не йти на канікули, доки не будуть проголосовані зміни до держбюджету та пакет законів щодо судової реформи.

За словами А.ПОРТНОВА, шанси продовження сесії прямо пропорційні відповіді на питання, чи буде першим голосуватися закон про внесення змін до державного бюджету.

«Якщо закон голосуватися не буде, політичні сили компромісу не знайдуть, то це означає, що сесія продовжена також не буде. А якщо вона буде продовжена, то політичні наслідки від діяльності парламенту будуть такі самі, як і сьогодні - ВР працювати не буде», - сказав він.

При цьому А.ПОРТНОВ нагадав, що внесення змін до держбюджету є не ініціативою Президента, а ініціативою БЮТ. «Якщо з нами погоджується Президент, то це позитивно», - сказав заступник лідера фракції БЮТ.

Він наголосив, що закон про судоустрій є антиконституційним, і така ініціатива глави держави з боку БЮТ не буде підтримана. При цьому А.ПОРТНОВ додав, що намір підтримати цю ініціативу з боку НУ-НС буде розцінений як порушення коаліційної угоди.