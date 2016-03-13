Російські окупанти погрожували збити літак з Турчиновим, якщо б він вирішив прилетіти в Крим

У 2014 році на початку спроб анексії Росією Криму в. о. президента України Олександр Турчинов хотів прилетіти на півострів, але представники РФ заявили, що "якщо він перетне кордон, його зіб'ють".

Про це в інтерв'ю російському телеканалу НТВ заявив член Ради безпеки РФ, повноважний представник президента РФ в так званому "Кримському федеральному окрузі" Олег Белавенцев.

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Він заявив, що Турчинов збирався особисто летіти в Крим зі спецназом, але йому дали зрозуміти, що до Сімферополя "він точно не долетить".

"Він збирався вилетіти сюди двома бортами: на одному сам, на іншому — підготовлена група спецназу. Але ми — справа в тому, що ми тут приймали рішення, нам ніхто не заважав — повідомили: якщо перетне кордон, ми його зіб'ємо", - заявив Белавенцев.

Також він звинуватив Турчинова в спробах "розв'язати громадянську війну в Криму", нібито направляючи на півострів емісарів, які намагалися "схилити керівників Криму до невиконання своїх обов'язків", а депутатам нібито розсилали СМС з погрозами.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення.

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Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за доєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.