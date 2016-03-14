Росія хоче заборонити Меджліс через його незгоду з анексією Криму - співдоповідачі ПАРЄ

Про це йдеться у повідомленні на сайті ПАРЄ.

Співдоповідачі асамблеї висловили серйозне занепокоєння щодо намірів Росії заборонити Меджліс кримськотатарського народу на підставі того, що Меджліс нібито є екстремістською організацією.

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"Меджліс є важливим інструментом для представництва та свободи кримськотатарського народу. Заборона Меджлісу винятково за його відкриту опозицію до незаконної анексії Криму Російською Федерацією є безглуздою. Це також суперечить міжнародним стандартам та є серйозним порушенням прав кримських татар, яких російська влада, за власною заявою, бажала захищати", - наголосили співдоповідачі.

Як повідомляв УНІАН, окупаційна "прокуратура" Криму домагається через "суд" визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборони його діяльності на території Криму.

Засідання підконтрольного Росії "Верховного суду Республіки Крим" щодо заборони Меджлісу заплановане на 17 березня.

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