Суд обрав Пасішнику запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, заборонивши виїжджати з Києва

Про це заявила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра, повідомляє 112.ua.

Читайте такожПасішник відмовився давати свідчення в НАБУ у справі за заявою Абромавичуса

"Солом'янський суд Києва сьогодні розглянув клопотання детективів НАБУ, узгоджене з представниками спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою обрання запобіжного заходу Пасішнику. Суд задовольнив клопотання. Пасішнику було обрано запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань. Без дозволу детектива, прокурора або суду він не може виїжджати за межі Києва, повинен передати на зберігання детектива бюро паспорт громадянина України для виїзду за кордон, має з’являтися на вимогу детективів або прокурорів на допити як свідок. Якщо він не буде виконувати ці зобов'язання, запобіжний захід буде змінено", - зазначили в НАБУ.

Нагадаємо, 11 березня Пасішнику під час першого допиту в НАБУ у справі за заявою міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса оголосили підозру. При цьому антикорупційний прокурор Назар Холодницький повідомив, що Пасішник відмовився давати свідчення.

3 лютого детективи НАБУ почали перевірку фактів, озвучених Абромавичусом, про можливе втручання в роботу МЕРТ з боку першого заступника лідера фракції «БПП» Ігоря Кононенка та інших народних депутатів. НАБУ був встановлений факт здійснення 25.01-01.02.2016 незаконного впливу Пасішником на Абромавичуса з метою внесення проти волі міністра пропозиції про призначення його на посаду заступника міністра.