Рибаков не бачить сенсу у відставці Тимошенко

Народний депутат Ігор Рибаков, який вийшов із коаліції, не збирається повертатися назад.

Про це депутат повідомив в інтерв’ю, яке дав уперше після своєї скандальної заяви.

Він спростовує, що вийшов із коаліції після консультації з главою Секретаріату Президента. Рибаков повідомив, що після виходу розмовляв лише з Юлією Тимошенко і розповів їй про корупційні схеми, що діють у Державній митній службі.

Про підтримку змін до бюджету з депутатом жодних переговорів не вели. Він заявив, що не голосуватиме за документ. І не голосуватиме за відставку уряду Юлії Тимошенко.

Ігор Рибаков, народний депутат України, фракція БЮТ: "На сьогодні я не вступаю ні в яку опозицію, ні в яку нову коаліцію. Я сьогодні не веду жодних розмов про відставку Юлії Тимошенко. Сьогодні потрібно розуміти, хто далі прийде. Якщо поміняємо людей, а система залишиться, то немає сенсу це робити".

ICTV