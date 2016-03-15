Порошенко: ВР зробила усе, щоб українці змогли їхати в ЄС без віз уже цього року

Про це він заявив у Facebook.

«Внесений мною як невідкладний законопроект про електронне декларування - ухвалений! Дякую всім, хто доклався до його прийняття», - зазначив він.

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«Парламент зробив усе, щоб українці змогли їхати в Європу без віз вже в цьому році», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру у 2016 році" (реєстраційний номер 3755) із пропозиціями президента України.

За дане рішення проголосували 278 із 340 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.