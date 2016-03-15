Порошенко наголосив на готовності скористатися усіма конституційними повноваженнями, щоб звільнити Савченко
Президент України Петро Порошенко наголошує на готовності скористатися усіма своїми конституційними повноваженнями, щоб повернути на Батьківщину українську льотчицю, народного депутата Надію Савченко, яку незаконно утримують в Росії.
Про це він сказав під час зустрічі з адвокатами Савченко: Іллею Новіковим, Миколою Полозовим, Марком Фейгіним, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
«Президент ще раз наголосив, що готовий використати всі свої конституційні повноваження для того, щоб забезпечити повернення Надії Савченко додому», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУкраїна координує підготовку санкційного "списку Савченко" з Євросоюзом і США – Порошенко
«Я готовий зробити все для того, щоб повернути Надію в Україну живою і здоровою. Ми її дуже чекаємо. Це сьогодні стало надзвичайно важливою справою для кожного українця», - цитує слова Порошенка його прес-служба.
Довідка УНІАН. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силоміць переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ із середини літа 2014 року.
У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.
Судді вирішили почати оголошення вироку 21 березня. Прокуратура вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.