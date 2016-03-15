Порошенко наголосив на готовності скористатися усіма конституційними повноваженнями, щоб звільнити Савченко

Про це він сказав під час зустрічі з адвокатами Савченко: Іллею Новіковим, Миколою Полозовим, Марком Фейгіним, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Президент ще раз наголосив, що готовий використати всі свої конституційні повноваження для того, щоб забезпечити повернення Надії Савченко додому», - йдеться в повідомленні.

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«Я готовий зробити все для того, щоб повернути Надію в Україну живою і здоровою. Ми її дуже чекаємо. Це сьогодні стало надзвичайно важливою справою для кожного українця», - цитує слова Порошенка його прес-служба.

Довідка УНІАН. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силоміць переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ із середини літа 2014 року.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Судді вирішили почати оголошення вироку 21 березня. Прокуратура вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.