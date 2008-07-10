Саркозі сказав комплімент Києву і пообіцяв сприяння

Президент головуючої у ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ заявляє про намір сприяти руху України до Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на засіданні сесії Європейського парламенту в Страсбурзі.

“Ми повинні сприяти руху України у бік ЄС”, - сказав Президент Франції.

Водночас, він зазначив, що питання членства України в Євросоюзі буде нелегким питанням, оскільки йдеться про досить велику країну з населенням майже у 50 млн. осіб. “Це не “маленьке” рішення”, - сказав Н.САРКОЗІ.

“Але той, хто прогуляється вулицями Києва, зрозуміє, що йдеться про європейську столицю”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня у французькому Евіані відбудеться самміт ЄС-Україна. Україна покладає значні надії на французьке головування в ЄС і, зокрема, значного прогресу в переговорах про нову посилену угоду, які розпочалися 5 березня 2007 року.