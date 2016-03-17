Порошенко сьогодні зустрінеться з Меркель і Олландом
09:45, 17 березня 2016Політика
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Сьогодні у Брюсселі відбудеться тристороння зустріч президента України Петра Порошенка, Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда.
Сьогодні в Брюсселі Порошенко зустрінеться з Меркель і Олланд / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба президента України.
Як повідомляв УНІАН, 16-17 березня Порошенко здійснює робочий візит до Брюсселя.
За даними прес-служби президента, програмою візиту передбачені переговори Порошенка з президентом Європейської ради Дональдом Туском і президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, зустрічі з президентом Європейської народної партії Жозефом Долем і лідерами держав - членів Європейського Союзу.
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