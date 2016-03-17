Порошенко сьогодні зустрінеться з Меркель і Олландом

Сьогодні у Брюсселі відбудеться тристороння зустріч президента України Петра Порошенка, Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда.

Про це повідомляє прес-служба президента України. Як повідомляв УНІАН, 16-17 березня Порошенко здійснює робочий візит до Брюсселя. За даними прес-служби президента, програмою візиту передбачені переговори Порошенка з президентом Європейської ради Дональдом Туском і президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, зустрічі з президентом Європейської народної партії Жозефом Долем і лідерами держав - членів Європейського Союзу. Читайте такожУ Німеччині незадоволені "нормандськими" переговорами: закликали Київ та Москву до компромісів

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