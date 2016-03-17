На депутата від "Самопомочі" Войціцьку скоєно замах, їй виділять держохорону

Народному депутату від "Самопомочі" Вікторії Войціцькій буде виділено державну охорону після спроби підпалу її будинку цієї ночі.

Про це повідомив член колегії МВС, народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко у Facebook.

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"Цієї ночі поки що не встановленими особами була здійснена спроба підпалу будинку і автомобіля народного депутата України Вікторії Войціцької. У двір будинку зловмисниками було кинуто дві пляшки з запалювальною сумішшю. Одна з них потрапила в автомобіль, що стояв за кілька метрів від будинку, який, за щасливим випадком, не загорівся і не вибухнув", - зазначив він.

За словами Геращенка, швидше за все, метою зловмисників було "залякати народного депутата і змусити її таким чином відмовитися від планів по роботі у Верховній Раді".

"Але будуть також вивчені і всі інші можливі версії. За фактом спроби підпалу будинку Вікторії Войціцької розпочато кримінальне провадження. На місці злочину працює оперативно-слідча група. За заявою Вікторії Войціцької їй буде виділено державну охорона", - зазначив Геращенко.