Порошенко назвав дату проведення саміту Україна-ЄС

11:46, 17 березня 2016
Політика
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Саміт Україна-Євросоюз запланований на 19 травня 2016 року.

/ Фото 112.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час спільної прес-конференції з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером сьогодні у Брюсселі.

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«Сподіваюсь на регулярне проведення самітів Україна-ЄС, один з яких запланований на 19 травня 2016 року», - заявив він.

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