Епопея з НАЗК триває: члени агентства, про яке президент відзвітував у ЄС, не змогли обрати між собою голову

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник комісії з обрання членів НАЗК Віктор Таран.

"Сьогодні після двогодинних дискусій обрані керівники агенства не змогли визначити між собою голову та розійшлися на перерву. Сподіваюся, наступного засідання Руслан Рябошапка, Руслан Радецький, Олександр Скопич та Наталя Корчак проявлять більше конструктиву", - йдеться у його повідомленні.

Епопея із НАЗК продовжується. Сьогодні після двох годинних дискусій обрані керівники Агенства не змогли визначити між со... Опубликовано Viktor Taran 17 марта 2016 г.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня конкурсна комісія обрала двох членів НАЗК, й агентство вже може почати роботу. Під час голосування по сім голосів отримали кандидати Рябошапка і Радецький.

Президент України Порошенко під час свого візиту до Брюсселя вже повідомив ЄС про обрання мінімальної необхідної кількості членів НАЗК.

Проте, згідно зі звітом щодо виконання Україною вимог з візової лібералізації, НАЗК повинне не лише отримати керівників, а й розпочати повноцінну роботу.

Національне агентство з питань запобігання корупції має займатися перевіркою майнових декларацій чиновників. Планувалося, що НАЗК розпочне роботу ще до кінця 2015 року.

11 грудня 2015 року Кабмін призначив Наталію Корчак, Віктора Чумака й Олександра Скопича членами НАЗК, заявивши, що "заповнення трьох із п’яти вакантних посад є достатньою умовою для запуску агентства".

Разом з тим активісти заявили, що конкурсний відбір відбувся з порушеннями процедури. Також до складу НАЗК не було обрано жодного представника громадськості.

Крім того, згодом народний депутат Чумак відмовився від посади члена НАЗК.