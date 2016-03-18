В українському Інтерполі розповіли, як Росія блокує екстрадицію Януковича (відео)

Про це заявив керівник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя, передає "Громадське".

"Ми неодноразово звертались і повідомляли конкретні адреси, але ніякої реакції з боку російської сторони немає", – сказав він.

Щодо зняття Інтерполом з розшуку Януковича через політичні мотиви, то Неволя зауважив, що зараз всі запити з України і Росії моніторяться дуже ретельно, бо подається багато оскаржень.

Читайте такожЯнукович готовий повернутися в Україну в якості президента - адвокат

Наразі справу Януковича розглядає спеціальна комісія Інтерполу, на час перевірки його картку прибрали із сайту організації.

При цьому представник Українського бюро Інтерполу зауважив, що найближче засідання такої комісії має відбутись в кінці місяця, і саме на цьому засіданні може вирішитись питання про розшук українських екс-чиновників.