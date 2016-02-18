У ГПУ пояснили, чому чиновники Януковича, які втекли з країни, "гуляють" на свободі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сьогодні на брифінгу в Києві.

Представник прокуратури нагадав, що загалом за результатами розслідування повідомлено про підозру у організації протидії протестним акціям і вчинення злочинів в період з листопада до лютого 2014 року колишньому президенту, екс-прем’єру, екс-міністру-внутрішніх справ та його заступнику, екс-голові СБУ та його першому заступнику, екс-командиру внутрішніх військ, колишньому очільнику міліції Києва та його заступнику.

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“Ці особи на даний час не постали перед судом, тому що вони втекли за межі України, вони перебувають у розшуку. На теперішній час… не можливо почати процедуру заочного засудження, тому що Інтерпол відмовив у оголошенні у міжнародний розшук, що є однією з умовою для початку заочного засудження”, - заявив Горбатюк.

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Водночас він сказав, що до Верховної Ради внесено законопроект, який дозволяє розпочати процедуру заочного засудження без прив’язки до міжнародного розшуку. “Ми сподіваємося, що воно буде розглянуто”, - сказав Горбатюк.

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“Крім того, постійно спрямовуються звернення до Інтерполу стосовно того, щоб змінити їхню точку зору, щоби роз’яснити, що тут відсутні політичні переслідування, тому що тут є, на думку слідства, кримінал”, - сказав Горбатюк.