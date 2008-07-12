Начальник держохорони хоче бути на рівних з СБУ і розвідкою

Начальник Управління державної охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ виступив з ініціативою щодо підвищення статусу цієї організації до рівня Національної служби охорони.

Як повідомляє газета «Комерсант» (№ 117 від 11 липня 2008 року), це передбачено в пропозиціях з реформування Управління держохорони, підготовлених цим відомством.

За даними видання, ці пропозиції знаходяться зараз на розгляді юристів у Секретаріаті Президента. Після внесення необхідних поправок вони будуть зареєстровані у Верховній Раді як законодавча ініціатива Президента. Планується, що саме цей документ ляже в основу закону «Про Національну службу охорони України», створення якої зараз розглядається в СП. У проекті змін, запропонованому УДО, пропонується закріпити за ним на законодавчому рівні статус військового формування.

Очолювати Національну службу охорони буде не начальник управління, а голова служби – за статусом його прирівняють до керівників інших органів спецпризначення, таких як Служба безпеки і Служба зовнішньої розвідки. Крім того, при голові буде створений дорадчий орган – колегія.

«Називати правоохоронний орган управлінням не зовсім правильно, - вважає В.ГЕЛЕТЕЙ. - До того ж, ми ведемо спілкування з міжнародними службами, і вони не завжди розуміють, чому у нас орган спецпризначення називається управлінням. А нам не подобається, коли нас через це десь принижують».

Тим часом, у Комітеті з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради вважають, що УДО має бути «непомітною і скромною» структурою. «Замість того, щоб зробити цю службу компактною і абсолютно непомітною, її починають роздувати до військового формування зі своїм штабом», - сказав із цього приводу голова підкомітету з питань військової безпеки і оборони Олександр КУЗЬМУК (фракція Партії регіонів).

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради виступає за демілітаризацію всіх силових структур України, окрім Збройних сил.