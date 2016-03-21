Усі кандидати у президенти США ворожі до Ірану - аятола Алі Хаменеї

"Кандидати на американське президентство успішно демонізували Іран у своїх промовах, а це ознака ворожості", - передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters у неділю, 20 березня.

Він також зазначив, що "великі корпорації, великі інституції та великі банки не наважуються мати з Іраном справу" через позицію Вашингтона.

Виступ Хаменеї був присвячений перському Новому року, з яким адміністрація американського президента Барака Обами офіційно привітала Іран. "Однією рукою вони надсилають нам новорічне привітання, а іншою - зберігають економічні санкції", - зазначив аятола.

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При цьому лідер країни іще раз наголосив на важливості ядерної угоди, підписаної минулого року, оскільки вона дозволяє Ірану возз'єднатися із глобальною економікою.