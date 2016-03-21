Заборона Геращенко на в'їзд до РФ: нардеп заявила про перешкоджання її діяльності

Про це Геращенко, яка є членом ПАРЄ, уповноваженим президента України з питань мирного врегулювання на Донбасі, представником України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, написала на своїй сторінці у Facebook.

"Отже, я нев’їздна в РФ. В списку ФСБ, вірніше, Кремля. Як мені пояснили – мені заборонено в’їзд на територію РФ, бо я становлю загрозу територіальній цілісності, обороноздатності Росії і здоров’ю її громадян. По-моєму, вичерпно…", – зазначила вона.

Геращенко заявила, що розцінює "цю кремлівську провокацію не просто як порушення всіх дипломатичних правил і моїх прав як члена ПАРЄ, але і як перешкоджання моїй діяльності в рамках Мінської гуманітарної підгрупи. Бо ж я делегована туди президентом, в першу чергу, щоб вирішувати питання звільнення заручників і сприяти їм. А як це робити, коли країна-окупант навіть не дозволяє побачити Надію".

Водночас Геращенко наголосила, що "ця провокація не зупинить нас у наших прагненнях і нашій роботі щодо звільнення наших політв’язнів".

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Як повідомляв УНІАН, Геращенко, яка у складі української парламентської делегації прямувала до російського міста Донецьк на суд, який оголошує вирок викраденій та вивезеній в РФ українській льотчиці Савченко, заборонили в’їзд на територію Росії. Також було повідомлено, що Геращенко заборонено в’їзд до РФ до 2021 року.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з цим рішенням російської влади стосовно Геращенко і висунуло вимогу негайно скасувати його.

Також МЗС вимагає від влади Росії вжити всіх необхідних заходів з метою уникнення будь-яких подальших провокацій щодо родичів, близьких та адвокатів Савченко, українських та іноземних журналістів, правозахисників, народних депутатів України, а також усіх інших представників України та міжнародного співтовариства, які присутні під час виголошення вироку.