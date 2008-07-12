Тимошенко підпише угоду з «Батьківщиною молодою»

В Українському домі в Києві розпочалася друга конференція Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода» за участю прем’єр-міністра України, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, у конференції беруть участь близько 100 делегатів та 300 запрошених гостей.

Під час конференції планується підписання угоди про співпрацю між лідером партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО та лідером всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода», народним депутатом від БЮТ Євгеном СУСЛОВИМ.