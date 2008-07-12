Луценко зрозумів, що опозиція зголодніла і їй хочеться показати зуби

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО називає безпідставними намагання опозиції відправити уряд у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві під час вручення Департаменту ДАІ МВС України патрульних автомобілів, оснащених камерами відеоспостереження.

«Я спокійно ставлюся до таких подій. Я вважаю, що вимоги про відставку є нелогічними з огляду на те, що цей уряд працює тільки 6 місяців», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас міністр погодився з тим, що опозиція має існувати для того, щоб критикувати владу і боротися з нею, однак «вчора Партія регіонів показала свою опозиційність, а також свою слабоінформованість про ситуацію у Верховній Раді… Я, в принципі, розумію, що опозиція зголодніла і їй хочеться показати зуби. Це нормальне явище для будь-якої демократичної країни».

Ю.ЛУЦЕНКО додав: «Мало того, що якщо там, у Верховній Раді почалися дискусії про добрива, навоз, скільки корова чого дає, то чия б корова мичала, а чия б мовчала, вимагаючи відставки уряду».

«Впевнений, що цей уряд працює набагато ефективніше, ніж попередній», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада відмовилась висловити недовіру Кабінету міністрів. За ухвалення постанови про відповідальність уряду проголосували 174 народних депутати з 256 зареєстрованих. Проти – 32 депутати, один утримався і 49 не голосували.

Зокрема, за недовіру уряду голосувала фракція Партії регіонів – 172 депутати, а також два депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” (представники партії “Єдиний Центр” Віктор ТОПОЛОВ і Юрій БУТ, про що свідчать дані поіменного голосування, розміщені на офіційному сайті ВР).

Фракції БЮТ, КПУ і Блоку Литвина не дали жодного голосу.