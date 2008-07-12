Тимошенко вже цієї ночі загрузила свій Кабмін роботою

Уряд продовжить консультації з усіма фракціями Верховної Ради для прийняття у вересні змін до держбюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів України.

«До вересня ми вестимемо напружений діалог з усіма фракціями без винятку – фракціями опозиції і більшості, для того, аби все-таки вийти на рішення і бодай у вересні дати країні бюджет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, у понеділок, 14 липня, уряд проведе нараду або засідання за участю всіх міністрів, щоб обговорити механізми підвищення заробітної плати в бюджетній сфері і пенсій з 1 вересня, а також інструменти з виділення коштів для підтримки ряду галузей економіки в умовах неприйнятого закону про внесення змін до держбюджету.

«Уряд починаючи з сьогоднішньої ночі думає над тим, як знайти можливості і повноваження, аби бодай частину з додаткових доходів віддати людям. Ми думаємо над тим, як без зрадницьких депутатів і без втручання Президента підвищити людям пенсії, як, попори провал бюджету своїми депутатами-побратимами по коаліції, які належать партії «Єдиний Центр», зробити так, щоби з 1 вересня всім працівникам сфер освіти і охорони здоров`я, культури додати заробітну плату і перевести їх на єдину тарифну сітку», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова уряду шкодує, що частина з прийнятих зобов`язань не вдасться виконати через відсутність закону.

«Усі витрати, які ми зможемо з 32 млрд. грн. віддати людям, незалежно від того, прийнятий закон чи ні, ми віддамо людям, і за 2-3 дні ми зробимо правовий аналіз, що ми можемо зробити в цих умовах, а у вересні ми вимагатимемо від депутатів ухвалення бюджету», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.