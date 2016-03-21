Заборону Геращенко на в'їзд до Росії обговорять на Мінських переговорах

Про це вона сказала в ефірі телеканалу «112 Україна».

Геращенко наголосила, що питання недопущення її як представника України в гуманітарній підгрупі, яка займається питанням звільнення заручників, – це ганебне явище, і воно знайде свою оцінку і гостру фіксацію не тільки на гуманітарній підгрупі, але й під час роботи усіх 4-х підгруп.

"Я вже говорила з колегами, і всі вони будуть ставити питання про неприпустимість такого ставлення до українських делегатів. Що цікаво, у Білорусі і РФ спільний список, кого вони допускають чи не допускають на свої території. Чомусь Мінськ мене щотижня допускає", - сказала Геращенко.

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Також вона наголосила, що цього тижня на Мінських переговорах будуть обговорюватися питання порушення режиму припинення вогню в зоні АТО з боку бойовиків, погіршення безпеки на території Донбасу, і особлива увага приділятиметься питанню звільнення заручників.

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Як повідомляв УНІАН, Геращенко, яка у складі української парламентської делегації прямувала до російського Донецьку, де суд оголошує вирок українській льотчиці Надії Савченко, заборонили в'їзд на територію Росії. Також було повідомлено, що Геращенко заборонений в'їзд до РФ до 2021 року.

МЗС України висловив рішучий протест у зв'язку з цим рішенням російської влади стосовно Геращенко і зажадав негайно скасувати його.

Президент України Петро Порошенко доручив заступнику глави Адміністрації президента Костянтину Єлісєєву провести з європейськими послами країн «нормандського формату» переговори щодо реакції на недопущення Геращенко до Росії.