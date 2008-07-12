Тимошенко створить молодіжний уряд, але іграшок не дасть
Ідею прем`єра слухали "молоді"
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує створити молодіжний уряд на базі молодіжного крила «Батьківщини».
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні у Києві під час конференції Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода».
При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що цей уряд має не просто збиратися і грати в іграшки, а працювати і допомагати нинішньому Кабінету міністрів.
Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що готова проводити регулярні зустрічі з молодіжним урядом, аби вони мали змогу донести свої проблеми до Кабміну.
«Я хочу при уряді України бачити ще один молодіжний уряд», - сказала прем’єр.
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, таким чином буде формуватися новий кадровий резерв у нашій країні.
Під час конференції також було підписано угоду про співпрацю між Всеукраїнською партією «Батьківщина» та всеукраїнською молодіжною організацією «Батьківщина молода» в особі Ю.ТИМОШЕНКО та лідера «Батьківщини молодої» Євгена СУСЛОВА.