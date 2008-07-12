Богатирьова переконана, що Тимошенко збереже крісло й після вересня

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА переконана, що у вересні відставка Кабінету Міністрів не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила сьогодні на прес-конференції в Ялті.

«У вересні нічого такого не станеться», - сказала секретар РНБО.

За її словами, перед тим, як ухвалювати які-небудь відповідальні рішення, «відповідальні політики повинні провести відповідальний діалог».

Р.БОГАТИРЬОВА також зазначила, що у вересні, коли депутати зберуться в парламенті після канікул, потрібно буде почати процес інтенсивних переговорів між усіма політичними силами, представленими в парламенті, а також до цього процесу, за її словами, можуть приєднатися і позапарламентські партії.

Як сказала Р.БОГАТИРЬОВА, якщо немає діалогу між Кабміном і парламентськими силами, які не входять у коаліцію, то це ні до чого доброго не призведе. «Без діалогу між урядом і парламентськими силами, які не входять у коаліцію, без пошуку необхідної кількості голосів для підтримки законодавчих ініціатив уряду уряд не може працювати», - сказала секретар РНБО. За її словами, в таких умовах може розвинутися глибока затяжна політична криза. А тому вона закликала і Кабмін, і парламентаріїв до діалогу.

Своєю чергою голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на запитання журналістів, чи може відставка уряду у вересні знов стати темою для обговорення в парламенті, відповів, що він - не Гідрометцентр. «Навіть якщо я знаю прогноз, я його не скажу», - відповів А.ЯЦЕНЮК.

Спікер також нагадав, що, відповідно до законодавства, упродовж однієї сесії тільки один раз може ставитися питання про відставку Кабінету Міністрів.

«Резолюція про недовіру уряду є політичним документом, а політичний документ є результатом політичної боротьби і протистояння. Причому не тільки в стінах парламенту», - сказав А.ЯЦЕНЮК.