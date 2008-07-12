Єдиний Центр формуватиме свої списки таємним голосуванням?

Голова партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ заявляє, що партія виступає за президентсько-парламентську форму правління та за зміну виборчої системи. Про це він повідомив, виступаючи на з’їзді «Єдиного Центру», який відбувається у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, такі положення закладені в проекті програмних завдань «Єдиного Центру», які будуть розглянуті в ході з’їзду.

Відповідно до проекту програмних завдань президентсько-парламентська модель правління в Україні впорядкує відносини у «владному трикутнику», закріпить права опозиції, також сприятиме запровадженню громадського контролю за діями влади.

Що стосується виборчої системи, то згідно з програмними завданнями партії на виборах до Верховної Ради Криму, обласних, районних і міських рад має застосуватись змішана система виборів, а вибори до Верховної Ради України мають відбуватися за відкритими партійними списками.

Говорячи про проект статуту партії, І.КРІЛЬ зауважив, що він пропонує українському політикуму унікальні положення. Зокрема, за словами лідера партії, це кандидатський термін при вступі до «Єдиного Центру», а також таємне рейтингове голосування членів партії при формуванні списку кандидатів від партії у депутати різних рівнів.